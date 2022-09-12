Тепер підприємці, які займаються виробництвом і торгівлею алкогольними напоями, тютюновими виробами, пальним, зберіганням пального, не можуть починати роботу на принципах декларування.

Кабінет міністрів відновив ліцензійний контроль над обігом пального, алкоголю та тютюнових виробів.

Як повідомляє прес-служба Міністерства економіки, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 10 вересня.

За словами першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки Юлії Свириденко, це рішення дозволить посилити контроль над обігом високоліквідних підакцизних товарів, що мають стратегічне значення для держави (спирт та пальне), а також товарів, які мають шкідливий вплив при споживанні, зокрема, тютюну та алкоголю.

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"При цьому необхідно розуміти: це не правило, а виняток. Уряд і надалі рішуче налаштований впроваджувати політику дерегуляції. З початку широкомасштабної агресії ми перевели понад 500 дозвільних процедур на декларативний принцип. Плануємо зменшити кількість видів дозвільних документів до п'яти. План відновлення України, представлений нашим західним партнерам в Лугано, передбачає цілий ряд інших кроків, покликаних створити сервісно-спрямовану систему державного нагляду. При цьому дерегуляція має бути виваженою і відповідати насамперед інтересам держави та суспільства", - сказала Свириденко.

Згідно з рішенням уряду, до переліку бізнесів, які в умовах воєнного стану не можуть розпочинати роботу на засадах декларування, внесено діяльність у сфері виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, зерновим дистилятом, біоетанолом, а також виробництва і торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, рідинами, які використовуються в електронних сигаретах, та діяльність з виробництва, торгівлі та зберігання пального. Тепер всі ці види діяльності можуть здійснюватися тільки на підставі ліцензій.

У Міністерстві економіки вважають, що даний крок дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів, запобігти можливим зловживанням у сфері обігу товарів, що становлять небезпеку для життя і здоров'я населення.

Ціни на паливо:

У березні 2022 року Кабінет міністрів затвердив зміни до Порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального.

"Постанова встановлює частки для автоматичного розподілу між місцевими бюджетами частини (13,44%) акцизного податку з палива в першому півріччі 2022 року. Зазначені частки визначені виходячи з обсягів реалізованого суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі палива на відповідній території за друге півріччя 2021 року з урахуванням даних реєстраторів розрахункових операцій згідно з інформацією ДПС", - йдеться в повідомленні.

В кінці квітня Рада відмовилася від підвищення податків на паливо.

15 серпня 2022 року Кабінет міністрів запропонував скасувати пільгове оподаткування пального.

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