Технологія забезпечує плавну їзду на швидкості 1000 км/год у вакуумній трубі.

Китайські вчені, які працюють над першою у світі повномасштабною випробувальною лінією вакуумного магнітного поїзда, стверджують, що їм вдалося вирішити ключову технічну проблему, яка гальмувала реалізацію надшвидкісного транспорту Hyperloop мільярдера Ілона Маска, пише Interesting Engineering.

Зазначається, що навіть найменші недоліки, такі як незначна нерівність котушок колії або незначні деформації мостів, можуть створювати сильну турбулентність всередині капсули. Ці поштовхи можуть перетворити плавну, футуристичну подорож на кошмар, навіть в умовах майже повного вакууму, які необхідні для високошвидкісного транспорту на кшталт Hyperloop.

Однак китайська команда стверджує, що їм вдалося майже вдвічі зменшити інтенсивність турбулентності. Це означає, що "надзвичайно сильні поштовхи" тепер зменшилися до "виражених, але не неприємних".

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У той час як концепція Hyperloop Ілона Маска зіткнулася з перешкодами і офіційно завершила свою програму випробувань у 2023 році, Китай продовжує рухатися вперед. Пекін розглядає технологію магнітної левітації не тільки як новий спосіб перевезення людей, але й як сходинку до інших значних досягнень, включаючи низькозатратні космічні запуски.

Hyperloop – що відомо

Ідея вакуумного потяга Hyperloop, що в перекладі означає "гіперпетля", була вперше представлена американськими інженерами Джеймсом Пауелом і Гордоном Денбі ще у 2003 році. Концепція базується на використанні магнітів і турбін, які запускають капсули на магнітній подушці для руху з величезною швидкістю усередині вакуумних труб.

Першим цією ідеєю зацікавився американський бізнесмен, власник SpaceX Ілон Маск, який анонсував розробку свого Гіперлупу в 2012 році. У листопаді 2022 року його інфраструктурна і тунельна компанія The Boring Company оголосила, що розпочинає повномасштабне випробування швидкісної транспортної системи Hyperloop.

У грудні 2023 року американська компанія Hyperloop One, яка займалася розробкою футуристичної системи швидкісного транспортування людей та вантажів герметичними металевими трубами зі швидкістю звуку, закрилась та продала свої активи.

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