Мер назвав її "легендою" від "зливних бачків".

Міський голова Києва Віталій Кличко спростував поширену інформацію, що тарифи на проїзд у комунальному транспорті столиці не підвищуватимуть до 2024 року.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

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"Сьогодні" зливні бачки "під копірку видали брехливу "інформацію". Пішли маніпулювати темою і поширювати вигадану чиєюсь хворою головою, нібито мою цитату. Мовляв, що тарифи на проїзд у комунальному транспорті столиці не підвищуватимуть до 2024 року. І ще й нагадують, мовляв, у 2024-президентські вибори. Реприза сумнівно-гумористична", - зазначив Кличко.

При цьому мер підкреслив, що "легенду про те, що питання перегляду тарифів на проїзд у комунальному транспорті не розглядатиметься до кінця цього опалювального сезону, опублікували та деякі зважені інтернет-ЗМІ".

У зв'язку з цим Кличко закликав перевіряти інформацію, звіряючи її з розміщеною в його телеграм-каналі або на сторінці соцмережі.

Проїзд у Києві:

16 листопада 2021 року на сайті київської влади з'явилася інформація про підвищення з початку 2022 року тарифів на проїзд у громадському транспорті до 20 грн.

Але вже 17 листопада в Telegram-каналі Кличка повідомлялося, що питання про перегляд тарифів на проїзд у столиці до кінця опалювального сезону розглядатися не буде.

Автор: Інна Андаліцька