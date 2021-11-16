У разі оплати проїзду з використанням багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина" вартість поїздки становитиме 12 грн.

У Києві нові тарифи на проїзд у громадському транспорті заплановано ввести з початку нового року, зокрема при купівлі разового квитка доведеться заплатити 20 грн.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Київської влади.

"За процедурою підвищення тарифів сьогодні розпочнуться громадські обговорення у форматі електронних консультацій, які триватимуть 15 днів. Встановити нові тарифи заплановано з 01.01.2022 року", - зазначено у повідомленні.

"Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка. У разі оплати проїзду з використанням багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина" вартість поїздки становитиме 12 грн. Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки у комунальному транспорті становитиме від 15 до 20 грн: 15 грн при купівлі 50 поїздок, 20 грн – при купівлі 1-9 поїздок", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожПрогнози невтішні: експерт сказав, що буде з цінами на вживані автоТакож залишається можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками.

"Одна поїздка за проїзним квитком коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного. Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години", - інформують у Київській міській держадміністрації.

Міська влада запевняє, що пільги для всіх соціально-вразливих категорій населення будуть збережені.

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, наразі кияни мають можливість придбати наперед поїздки за ціною 6,50 грн і деякий час користуватися комунальним транспортом за старими цінами.

Як у КМДА пояснюють зростання тарифів

Коментуючи рішення щодо збільшення тарифу, він зазначив, що столиця вимушена зробити це, щоб забезпечити стабільну роботу комунального громадського транспорту та безпеку перевезення пасажирів. Це пов’язано зі значним зростанням вартості складових тарифу і, відповідно, економічно обґрунтованого тарифу.

За словами Поворозника, з моменту останнього підвищення тарифів у 2018 році суттєво змінилися чинники, на які міська адміністрація не має впливу, зокрема: мінімальна заробітна плата збільшилась на 74,6%, а середня заробітна плата у Києві – на 54,3%; розмір тарифу на електричну енергію підвищився на 84%; вартість дизельного пального збільшилася на 22,5%.

"За таких умов і для уповільнення відтоку кадрів на підприємствах транспорту, для збереження кваліфікованих спеціалістів, підвищення рівня їхньої заробітної плати, а також забезпечення виконання повного комплексу регламентних робіт: технічне обслуговування та ремонт рухомого складу, ескалаторів, тунельних споруд, трамвайних колій, контактно-кабельної мережі тощо, - місто змушене підвищити тарифи на перевезення", - йдеться у повідомленні.

У КМДА нагадали, що, за розрахунками КП "Київпастранс", економічно обґрунтований тариф у наземному транспорті сьогодні становить 22,30 грн. За розрахунками КП "Київський метрополітен", обґрунтований тариф у метро – 22 грн.

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Автор: Інна Андаліцька