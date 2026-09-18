На шляху до революції: Китай збирає прототип надзвукового пасажирського літака

Очікується, демонстратор технологій здійснить спробу надзвукового польоту до кінця цього року.

Китайська лабораторія Тяньмушань проводить фінальне складання та інтеграцію елементів технологічного демонстратора надзвукового пасажирського літака TMS-10. Про це повідомляє Global Times.

Наразі завершено загальне проєктування надзвукового бізнес-джета на 10–15 пасажирів, призначеного для ділових поїздок і преміального туризму.

Аеродинамічну конфігурацію літака оптимізували як для надзвукового крейсерського польоту на швидкості до 2 Маха (близько 2450 км/год), так і для дозвукового крейсерського польоту на швидкості 0,95 Маха (приблизно 1164 км/год).

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Поява такого літака може скоротити час подорожі між Пекіном і Шанхаєм (приблизно 1067–1075 км по прямій) до 30 хвилин. Серед ключових цілей під час проєктування – зменшення аеродинамічного опору та рівня звукового удару.

Демонстратор у масштабі 1:18, створений на основі конструкції TMS-10, вже здійснив свій перший політ на низькій швидкості. Це сталося у червні 2025 року. Розробники кажуть, що випробування дозволили перевірити характеристики літака під час зльоту та посадки, а також його стійкість і керованість.

У 2026 році дослідники планують перейти до випробувань надзвукового крейсерського польоту та вимірювання звукового удару. У міру проведення випробувань можна буде перевірити технології на більших демонстраторах та відпрацювати додаткові ключові технології.

Один із головних викликів - звуковий удар. Коли літак рухається швидше за звук, хвилі тиску можуть об'єднуватися в ударні хвилі, які досягають землі у вигляді гучного хлопка. У TMS-10 використовується спеціальна аеродинамічна схема. Переднє горизонтальне оперення в обраній схемі допомагає запобігти об'єднанню ударних хвиль, які виникають від носової частини та крил, тоді як Т-подібне хвостове оперення перерозподіляє ударні хвилі в задній частині літака, роблячи їх більш розсіяними та слабшими.

Розробка нового двигуна і повітрозабірників також серйозний виклик для Китаю. У лабораторії кажуть, що перехід від нинішнього демонстратора до літака, здатного перевозити пасажирів, потребуватиме ще кількох технологічних та інженерних етапів. Серед них – розробка силової установки зі змінним робочим циклом, оптимізація ефективності надзвукового крейсерського польоту, а також проведення льотних випробувань великого демонстратора масою близько 10 тонн.

Надзвукові пасажирські літаки – останні новини

Китайці – не єдині, хто активно працює у цьому напрямку. Найбільший прогрес у розробці "тихих" надзвукових літаків демонструють США. Цього року експериментальний X-59 QueSST, створений NASA спільно з підрозділом Lockheed Martin Skunk Works, уперше здійснив надзвуковий політ. Мета програми полягає в тому, щоб продемонструвати можливість надзвукових польотів без гучного звукового удару.

Торік схожий за призначенням до X-59 експериментальний XB-1 успішно виконав свій останній випробувальний політ. Завершення програми випробувань дозволило американській компанії Boom Technology перейти до наступного етапу – розробки повноцінного прототипу надзвукового пасажирського авіалайнера Overture, який у перспективі може вплинути на розвиток ринку комерційних авіаперевезень.

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