Під керуванням пілота Трістана Бранденбурга літак розвинув швидкість до 1242 км/год і досяг висоти у 11130 м.

В понеділок, 10 лютого прототип перспективного надзвукового літака XB-1 успішно здійснив 13-й і останній випробувальний політ. Про у своїй заяві повідомила компанія-розробник апарату Boom Supersonic.

Під керуванням пілота Трістана Бранденбурга літак розвинув швидкість до 1242 км/год і досяг висоти у 11130 м.

Успішне завершення всіх запланованих тестів демонстратора дозволить Boom перейти безпосередньо до створення повноцінного прототипу авіалайнера Overture, який може зміни світ комерційної авіації.

Відео дня

Авіалайнер Overture буде приблизно в три раз більше, ніж XB-1. Передбачається, що на ньому зможуть розміститись від 64 до 80 пасажирів. Крейсерська швидкість літака буде складати приблизно 2000 км/год. Таким чином, політ із Нью-Йорка до Лондона займе лише трохи більше трьох годин.

Надзвукові пасажирські літаки - довідка

Єдині надзвукові авіалайнери, які регулярно перевозили пасажирів - це європейський Concorde та радянський Ту-144. Обидві машини давно вивели з експлуатації через критичні недоліки - зокрема, надмірну генерацію шуму та високі затрати на експлуатацію.

Передбачається, що новий Overture буде "‎тихим"‎, а окрім того значно більш економічним, ніж його попередники.

До речі, свій власний надзвуковий комерційний літак створюють і китайці - нещодавно компанія Sichuan Lingkong Tianxing Technology представила прототип такого літака.

Зазначимо, що не всі подібні проекти мають шанси на реалізацію. Найбільш показовим в цьому плані є приклад надзвукового авіалайнера Horizon. Серед причин відмови від проекту - відсутність фінансування.

Вас також можуть зацікавити новини: