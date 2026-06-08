Історичний момент: революційний літак X-59 вперше подолав звуковий бар’єр (відео)

Випробування X-59 можуть відкрити шлях до відродження комерційних надзвукових авіаперевезень над суходолом.

Експериментальний літак X-59 QueSST, розроблений NASA та Lockheed Martin Skunk Works, вперше подолав звуковий бар’єр. Про це повідомляє NASA.

"Перший надзвуковий політ X-59 є свідченням незмінного лідерства Америки у сфері науки, інженерії та аерокосмічних інновацій", – зазначив директор Управління науково-технологічної політики США Майкл Краціос.

Під час польоту над пустелею Мохаве X-59 розігнався до 1,1 Маха (близько 1300 км/год). Він досяг висоти 13 км та провів у повітрі 81 хвилину. Під час випробування X-59 супроводжував винищувач F-15.

Перший надзвуковий політ є важливою віхою, але ще важливіша подія очікується найближчим часом. Літак має виконати свій перший політ в умовах, наближених до робочих, досягнувши крейсерської швидкості 1,4 Маха (близько 1490 км/год) на висоті приблизно 17 км.

Така швидкість і висота є базовими умовами для X-59 під час майбутніх польотів над кількома громадами США, що дозволить NASA зібрати дані про те, як люди будуть сприймати його прольоти.

Програма QueSST – що відомо

Мета програми, за якою створили X-59, - довести, що літати швидше за звук можна без оглушливого надзвукового "хлопка" – потужної акустичної хвилі, що виникає, коли об’єкт рухається швидше за швидкість звуку.

Саме через цей "хлопок" уже протягом кількох десятиліть діють обмеження на комерційні надзвукові польоти над суходолом. Розробники X-59 сподіваються, що завдяки спеціальній аеродинамічній формі літака вдасться замінити різкий звуковий удар значно м’якшим акустичним ефектом.

Інноваційним у конструкції X-59 є форма його крила та інші конструктивні особливості, зокрема дуже довгий ніс, які спрямовані на зменшення сили звукового удару. Довжина літака становить близько 30 м, а розмах крила – 9,0 м.

Надзвукові літаки – останні новини

Нагадаємо, минулого року схожий на X-59 експериментальний літак XB-1 успішно здійснив свій фінальний випробувальний політ.

Завершення запланованої програми тестів відкриває для американської компанії Boom Technology можливість перейти до наступного етапу – створення повноцінного прототипу надзвукового пасажирського авіалайнера Overture, який потенційно може змінити ринок комерційної авіації.

Раніше повідомлялося, що Overture буде приблизно утричі більшим за XB-1 і зможе перевозити від 60 до 80 пасажирів. Зазначалося, що Boom уже створила завод для складання надзвукового літак.

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