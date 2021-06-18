Вулиця Сагайдачного стане проїжджою тимчасово - на час ремонту вулиці Андріївської.

У Києві тимчасово відкриють для проїзду вулицю Сагайдачного

Як повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський у Facebook, вулиця Сагайдачного тимчасово стане проїзною через реконструкцію вулиці Андріївської.

«Уже 21 червня "Київавтодор" розпочне масштабну реконструкцію вулиці Андріївської. На час робіт рух на ній буде перекрито. Тимчасовий об’їзд організують через вул. Сагайдачного», - написав Мондриївський.

За його словами, після завершення робіт на Андріївській заплановано оновити й вул. Сагайдачного. Також влада столиці планує розробити нову схему організації дорожнього руху на Подолі.

Читайте також"Велике будівництво" з 2022 року повністю відмовляється від середніх поточних ремонтів дорігЯк повідомили у КК «Київавтодор», з 06:00 21 червня до 20 серпня на частині Андріївської вулиці перекриють рух транспорту. На першому етапі її оновлюватимуть між вулицями Боричів Тік і Сагайдачного.

Тимчасовий об’їзд буде організовано через вулицю Сагайдачного.

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Автор: Інна Андаліцька