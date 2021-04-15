Документом передбачається, зокрема, що автомобіль повинен відповідати екологічним стандартам не менш як "Євро-2".

Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект про зміни до Податкового кодексу щодо розмитнення автомобілів на іноземних номерах, яким пропонується нова формула для розмитнення таких автомобілів, ввезених до 2021 року.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування якими є транспортні засоби» (№4643-д) проголосували 235 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

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Згідно з пояснювальною запискою, законопроект розроблено з метою врегулювання питання митного оформлення транспортних засобів, забезпечення дотримання митних правил при переміщенні транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення та транзиту, а також врахування інтересів всіх верств населення при вирішенні даного питання.

Як відбуватиметься розмитнення

У документі наголошується, що йдеться про автомобілі, які ввезені фізичними особами на митну територію України в період до 31 грудня 2020 року і знаходяться в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. Нова формула буде дійсною протягом 180 днів від дня набуття законом чинності.

При цьому розмитнити можна лише автомобіль однієї категорії на одну особу (один легковий, один вантажний, один причіп). Автомобіль повинен відповідати екологічним стандартам не менш як "Євро-2".

Також Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект №4644-д "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України". Законопроект підтримали 237 народних депутатів.

Згідно з текстом документа, пропонується знизити штраф за незаконне перебування авто в Україні зі 170 тис. грн до 8,5 тис. грн.

Ситуація з "євробляхами": що було раніше

З 23 лютого 2019 року в Україні діяв загальний режим розмитнення автомобілів на єврономерах за повною ставкою акцизного податку, і вже з 24 травня передбачалося, що автовласники будуть платити штрафи, мета яких - припинення використання даних автомобілів на території України, однак парламент відклав їх введення до 22 серпня.

12 вересня 2019 року Верховна Рада прийняла закон про відстрочення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України ще на три місяці.

20 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування на три місяці застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України.

У жовтні 2019 року в парламенті був зареєстрований законопроект про розмитнення "євроблях" за новою формулою.

2 жовтня 2019 року Кабінет міністрів відклав введення штрафів для власників нерозмитнених авто на єврономерах, так званих "євроблях", до 1 січня 2020 року.

29 жовтня 2020 року стало відомо про те, що Кабмін дозволив штрафувати водіїв на "євробляхах".

У січні 2021 року Верховна Рада України опублікувала два законопроекти, якими пропонуються зміни до Податкового та Митного кодексів (№4643-д від 25.01.2021 та №4644-д від 25.01.2021).

4 лютого 2021 року в МВС пообіцяли тимчасово не штрафувати "євробляхерів".

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Автор: Богдан Слуцький