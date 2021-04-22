Так, мережа UPG підвищила ціни на бензини на 30 копійок за літр.

Мережеві оператори України 22 квітня підвищили ціни на бензин і дизельне паливо на 10-35 копійок за літр.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.

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Повідомляється, що станції UPG підвищили ціни на бензин на 30 копійок за літр: бензин марки А-95 подорожчав до 28,20 грн, А-92 — до 27,20 грн.

На станціях Chipo бензини подорожчали на 32 копійки за літр.

У мережах SUNOIL і Marshal зростання цін на бензини склало 13 копійок за літр і 30 копійок за літр відповідно, а на "Авантаж 7" ціни на дизпаливо зросли на 33 копійки за літр.

Мережа "БРСМ-Нафта" підвищила ціни на дизпаливо в середньому на 23 копійки за літр.

Що цьому передувало

Раніше Антимонопольний комітет України застеріг операторів ринку бензину і дизельного палива від необґрунтованого підвищення цін, враховуючи нестабільну ситуацію з імпортом світлих нафтопродуктів з Білорусі та РФ.

За дорученням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Україні були створені регіональні спецкомісії, які будуть боротися з фальсифікатом бензину, дизеля та скрапленого газу на АЗС.

Протягом декількох місяців спостерігається зростання цін на паливо на українських АЗС через істотне збільшення вартості нафти на світових ринках.

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Автор: Ігор Орел