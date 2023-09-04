За рахунок "скручування" податків заправки заробляють прибуток, маючі не ринково низькі ціни на пальне.

Деякі мережі АЗС після повернення повної ставки податку на додану вартість (ПДВ) придумали схеми ухиляння від його сплати за рахунок нечесного ставлення до покупців пального.

В якості прикладу засновник мережі АЗС "Прайм" Дмитро Льоушкін, навів заправку в місті Коблево, яка продає дизельне пальне за не ринково низькими цінами. А клієнтам, які розраховуються готівкою пропонують суттєву знижку, зазначив він.

"Купуємо дизель в Ізмаїлі по 45 грн за літр, веземо у Коблево за 0,5 грн на літрі, платимо зарплати персоналу та інші суміжні витрати, типу комуналки ще 1 гривню. У результаті витрачаємо 46,5 грн за літр, але продаємо по 45 грн за літр, і отримуємо прибуток. Як? Та все просто: ПДВ чарівний! ПДВ реєструємо "ліворуч", а чеки не видаємо, або просто видаємо папірці, замість чеків", - написав він в Facebook.

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За його словами, за такою схемою, АЗС може заробити півтори-дві гривні на літрі.

Він зауважив, що, розраховуючись готівкою за скраплений газ, такі недобросовісні мережі не дають знижку, бо "скручувати" ПДВ на автогазі не так вигідно.

"Але це все сумно, насправді. По-перше йде неприкритий грабіж бюджету країни, що воює. По-друге, сильно спотворюється правильний ринок пального і компанії, хто вклався і хто роками працює в цьому ринку якось здивовано дивляться в бік тих, хто це "щастя" повернув", - сказав Льоушкін.

Повернення податків

З 1 липня 2023 року в Україні повернули податок на додану вартість (ПДВ) на пальне обсягом 20%, який з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%. Окрім цього, почали діяти довоєнні ставки акцизів, зокрема на бензин - 213,5 євро/1000 літрів, на ДП - 139,5 євро/1000 літрів, на автогаз - 52 євро/1000 літрів. Вартість пального почала поступово зростати.

Протягом липня вартість бензину та дизеля зросла на 3-4 гривні. В серпні пальне також додало у вартості декілька гривень за рахунок здорожчання нафти на світовому ринку.

Проте, ціна на бензин та дизель в країні сильно відрізняються. Якщо великі мережі АЗС продають їх по ціні 57-58 грн за літр, то маленькі заправки примудряються стримувати ціни в межах 50 грн за літр.

Станом на 30 серпня 2023 року мережі АЗС продовжували розганяти ціни на пальне.

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