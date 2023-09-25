П'ятдесят рейсів до та з аеропорту Сассекс були скасовані або перенаправлені, а багато інших рейсів затримано до семи годин.

Спалах Covid став причиною третього за цей місяць уповільнення роботи органів управління повітряним рухом в лондонському аеропорту Гатвік.

Як повідомляє Independent, захворювання персоналу призвело до того, що швидкість потоку рейсів, що використовують найбільш завантажену злітно-посадкову смугу в світі, скоротилася. П'ятдесят рейсів до та з аеропорту Сассекс були скасовані або перенаправлені, а багато інших рейсів затримано до семи годин. За приблизними оцінками постраждали близько 8 тисяч пасажирів.

Між Гатвіком та Белфастом було призупинено вісім рейсів: шість до та з міжнародного аеропорту столиці Північної Ірландії та два рейси до міста Белфаст.

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Багаторазові скасування також були зроблені на рейсах easyJet з Единбургом, Женевою та Парижем CDG.

Представник лондонського аеропорту Гатвік заявив: "Через раптове захворювання в диспетчерській вишці, включаючи випадки Covid-19, були введені тимчасові обмеження на управління повітряним рухом. Це спричинило деякі затримки та скасування рейсів авіакомпаніями. Ми доклали всіх зусиль, щоб звести до мінімуму незручності, і приносимо вибачення за можливі незручності. Сьогодні вранці диспетчерська вишка повністю укомплектована".

Covid-19 в Україні:

Станом на 12 вересня 2023 року щонайменше 12 мільйонів українців не мали повноцінного захисту від коронавірусної інфекції, хоча вакцина для цього в країні є.

Covid-19 перейшов до категорії сезонних захворювань на рівні з грипом та іншими респіраторними вірусними інфекціями. Водночас в Україні буде продовжено моніторинг циркуляції різних штамів коронавірусу.

За перший тиждень вересня 2023 року було зареєстровано 1 тис.200 випадків захворювань на коронавірусну інфекцію. Областями-лідерами тут є Дніпропетровська, Одеська область та місто Київ.

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