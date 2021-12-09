Міністерство інфраструктури анулювало два застарілі накази про внутрішній водний транспорт.

Міністерство інфраструктури України (МІУ) анулювало застарілі накази Міністерства транспорту про внутрішнє водяний транспорт.

Про це повідомляє прес-служба Міністерство.

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Зазначається, що з 1 січня 2022 року втрачають чинність накази "Про затвердження Положення про збір за реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України" від 28 березня 1993 року та "Про затвердження Порядку видачі одноразових тимчасових дозволів на захід у річкові порти України суднам під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах" від 9 листопада 2012 року.

"Мета таких змін у нормативно-правовій базі - приведення відомчих актів у відповідність з актами вищої юридичної сили, зокрема Законом України "Про внутрішній водний транспорт", який набирає чинності з 1 січня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, вводиться спрощення та дерегуляція процедури заходу іноземних суден у річкові порти України.

Закон про водний транспорт:

3 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект "Про внутрішній водний транспорт", який регулює правовідносини в цій галузі.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що реалізація закону "Про внутрішній водний транспорт" дозволить збільшити обсяги річкових перевезень більш ніж в 3,5 раза - до 35-40 млн тонн на рік.

Автор: Герасименко Валентина