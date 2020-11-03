Продажі нових легкових автомобілів в Україні в жовтні поточного року скоротилися в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 6% – до 8,4 тисячі одиниць.
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Про це передає прес-служба Асоціації автовиробників України "Укравтопром".
Топ-5 популярних марок авто
- Найпопулярнішою маркою на ринку нових легкових автомобілів в жовтні стала Renault. За місяць 1431 автомобіль цієї французької марки поповнив український автопарк. Свій Жовтневий результат минулого року Renault погіршила на 22%.
- На другому місці з результатом 1365 реєстрацій Toyota. Попит на нові легкові автомобілі цієї марки в жовтні покращився на 11%.
- Третя позиція у марки KIA, яка майже продублювала свій торішній результат. Результат KIA за звітний місяць - 830 зареєстрованих авто.
- Четверте місце в жовтні посіла Skoda, в активі - 593 авто. Продажі автомобілів цієї марки минулого місяця зросли на 10%.
- П'ятою в рейтингу стала Volkswagen-536 штук (-11%).
Також в десятку найпопулярніших марок увійшли:
- Nissan – 399 штук (-15%);
- Peugeot – 339 штук (+46%);
- Hyundai – 304 штук (-34%);
- Ford – 228 штук (+12%);
- Mercedes-Benz – 202 штуки (+21%).
Бестселером жовтня став автомобіль KIA Sportage, свій вибір на якому зупинили 788 покупців.
Зазначається, що продажі нових легкових автомобілів у січні-жовтні цього року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року скоротилися на 3% - до 68,5 тисячі авто.
Що цьому передувало
- Продажі нових легкових автомобілів в Україні у вересні поточного року зросли у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 6% – до 7,6 тисячі одиниць.
Довідка УНІАН
- Асоціація автовиробників України "Укравтопром" створена в 1997 році.
- Засновниками "Укравтопрому" виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України - ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" та інші.
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