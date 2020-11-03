Зазначається, що найпопулярнішою маркою на ринку нових легкових автомобілів стала Renault.

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в жовтні поточного року скоротилися в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 6% – до 8,4 тисячі одиниць.

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Про це передає прес-служба Асоціації автовиробників України "Укравтопром".

Топ-5 популярних марок авто

Найпопулярнішою маркою на ринку нових легкових автомобілів в жовтні стала Renault. За місяць 1431 автомобіль цієї французької марки поповнив український автопарк. Свій Жовтневий результат минулого року Renault погіршила на 22%.

На другому місці з результатом 1365 реєстрацій Toyota. Попит на нові легкові автомобілі цієї марки в жовтні покращився на 11%.

Третя позиція у марки KIA, яка майже продублювала свій торішній результат. Результат KIA за звітний місяць - 830 зареєстрованих авто.

Четверте місце в жовтні посіла Skoda, в активі - 593 авто. Продажі автомобілів цієї марки минулого місяця зросли на 10%.

П'ятою в рейтингу стала Volkswagen-536 штук (-11%).

Також в десятку найпопулярніших марок увійшли:

Nissan – 399 штук (-15%);

Peugeot – 339 штук (+46%);

Hyundai – 304 штук (-34%);

Ford – 228 штук (+12%);

Mercedes-Benz – 202 штуки (+21%).

Бестселером жовтня став автомобіль KIA Sportage, свій вибір на якому зупинили 788 покупців.

Зазначається, що продажі нових легкових автомобілів у січні-жовтні цього року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року скоротилися на 3% - до 68,5 тисячі авто.

Що цьому передувало

Продажі нових легкових автомобілів в Україні у вересні поточного року зросли у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 6% – до 7,6 тисячі одиниць.

Довідка УНІАН

Асоціація автовиробників України "Укравтопром" створена в 1997 році.

Засновниками "Укравтопрому" виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України - ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" та інші.

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Автор: Павло Степанець