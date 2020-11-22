Напередодні у Федеральному авіаційному управлінні США дозволили польоти лайнерів Boeing 737 MAX.

Європейське агентство з авіаційної безпеки планує дозволити польоти літаків Boeing 737 MAX вже на початку 2021 року.

Про це заявив виконавчий директор Європейського агентства з авіаційної безпеки Патрік Кай, повідомляє Reuters.

Читайте такожBoeing відновив виробництво скандальних літаків 737 MAX

"Мабуть, в нашому випадку ми приймемо рішення, що дозволяють повернути літак в експлуатацію, десь у січні (2021 року — ред)", - заявив Кай.

Авіакатастрофи з Boeing 737 MAX

29 жовтня 2018 року пасажирський Boeing 737 Max впав у море через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Джакарти, загинули всі 189 осіб, що знаходилися на борту. Це була перша катастрофа новітньої моделі одного з найпопулярніших у світі літаків.

Через п'ять місяців при схожих обставинах розбився ще один Boeing 737 Max - в Ефіопії, після чого експлуатація літаків цієї моделі була припинена по всьому світу. Розслідування катастрофи в Ефіопії ще не завершено; звіт про катастрофу в Індонезії був оприлюднений 25 жовтня, він зайняв 353 сторінки.

Відновлення експлуатації

28 травня 2020 року американська авіабудівна компанія Boeing отримала дозвіл на початок тестових польотів для сертифікації середньомагістральних літаків серії 737 MAX.

Федеральне авіаційне управління США (FAA) 28 червня, в електронному листі до Конгресу підтвердило відповідне рішення.

Станом на 20 липня 2020 року Boeing вперше з 2019 року продав два лайнери 737 Max.

18 листопада Федеральне управління цивільної авіації США відновило експлуатацію Boeing 737 MAX, польоти якого раніше зупинили через авіакатастрофи.

Відзначається, що рішення було прийнято після "всеосяжного і методичного огляду безпеки польотів, який зайняв 20 місяців".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН