Відновлення польотів заплановано на початок наступного року / Ілюстрація REUTERS

Європейське агентство з авіаційної безпеки планує дозволити польоти літаків Boeing 737 MAX вже на початку 2021 року.

Про це заявив виконавчий директор Європейського агентства з авіаційної безпеки Патрік Кай, повідомляє Reuters.

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 "Мабуть, в нашому випадку ми приймемо рішення, що дозволяють повернути літак в експлуатацію, десь у січні (2021 року — ред)", - заявив Кай.

Авіакатастрофи з Boeing 737 MAX

29 жовтня 2018 року пасажирський Boeing 737 Max впав у море через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Джакарти, загинули всі 189 осіб, що знаходилися на борту. Це була перша катастрофа новітньої моделі одного з найпопулярніших у світі літаків.

Через п'ять місяців при схожих обставинах розбився ще один Boeing 737 Max - в Ефіопії, після чого експлуатація літаків цієї моделі була припинена по всьому світу. Розслідування катастрофи в Ефіопії ще не завершено; звіт про катастрофу в Індонезії був оприлюднений 25 жовтня, він зайняв 353 сторінки.

Відновлення експлуатації

  • 28 травня 2020 року американська авіабудівна компанія Boeing отримала дозвіл на початок тестових польотів для сертифікації середньомагістральних літаків серії 737 MAX.
  • Федеральне авіаційне управління США (FAA) 28 червня, в електронному листі до Конгресу підтвердило відповідне рішення.
  • Станом на 20 липня 2020 року Boeing вперше з 2019 року продав два лайнери 737 Max.
  • 18 листопада Федеральне управління цивільної авіації США відновило експлуатацію Boeing 737 MAX, польоти якого раніше зупинили через авіакатастрофи.
  • Відзначається, що рішення було прийнято після "всеосяжного і методичного огляду безпеки польотів, який зайняв 20 місяців".

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Автор: УНІАН