Згідно з офіційними підрахунками, п’ятивідсотковий бар’єр долають сім політичних партій.

У Чернівцях міська територіальна виборча комісія після понад двотижневого перерахунку бюлетенів на виборчих дільницях міста оголосила результати виборів до Чернівецької міської ради.

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Як передає кореспондент УНІАН, протокол засідання ТВК зачитали сьогодні на засіданні комісії.

Згідно з оголошеною інформацією, п’ятивідсотковий бар’єр до Чернівецької міськради за підсумками підрахунків голосів подолали сім політичних партій: «Єдина альтернатива» – 20,4%, «Команда Михайлішина» – 11,8%, «Європейська солідарність» – 10,42%, «Пропозиція» – 9,89%, «Слуга народу» – 9,1%, «Народний контроль» – 7,67%, «Рідне місто» – 5,13%.

Місцеві вибори в Чернівцях

В Чернівцях міська ТВК понад два тижні не могла встановити результати місцевих виборів. Процес гальмували судові позови партій, захворюваність членів ТВК на COVID-19 і перерахунок голосів виборців на кількох десятках дільниць міста.

12 листопада після опівночі ТВК оголосила офіційні результати виборів міського голови Чернівців, згідно з якими до другого туру вийдуть кандидат від «Єдиної альтернативи» Роман Клічук та представник «Команди Михайлішина» Віталій Михайлішин. Другий тур виборів мера відбудуться 29 листопада.

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Автор: Микола Кобилюк