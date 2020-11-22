За скоєне порушниці загрожує до двох років позбавлення волі.

В Ужгороді поліція відкрила кримінальне провадження за фактом видачі членом ДВК виборчого бюлетеня без надання відповідних документів.

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Як повідомили у Відділі комунікації поліції Закарпатської області, розслідування проводитиметься за частиною 1 статті 158-1 Кримінального кодексу України, тобто незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз.

Про порушення виборчого законодавства на одній з дільниць міста поліції повідомив спостерігач. На місці правоохоронці з’ясували, що «член ДВК видала бюлетень для голосування виборцю, який не надав необхідних документів». За скоєне порушниці загрожує до двох років позбавлення волі.

Місцеві вибори-2020 в Україні: другий тур

Сьогодні, 22 листопада, в Україні проходить другий тур виборів міського голови в 11 містах та депутатів до 47 місцевих рад.

Мерів обирають у Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Слов’янську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Львові, Дрогобичі (Львівська область), Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах.

Результати голосування мають бути встановлені до 27 листопада включно.

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Автор: Катерина Жирій