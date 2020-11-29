За результатами екзит-полів, у другому турі виборів перемагає кандидат від "Єдиної альтернативи" Роман Клічук.

Явка виборців на повторному голосуванні на виборах Чернівецького міського голови станом на 20:00 склала 23%.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.

"Явка виборців у Чернівцях станом на 20:00 склала 23% (похибка – 2,17%). Явка по Україні 25 жовтня на цю годину склала 35,94% (похибка – 1,14%)", - йдеться в повідомленні.

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Вибори у Чернівцях: другий тур

29 листопада відбувся другий тур виборів міського голови Чернівців. Явка виборців станом на 16:00 становила 17,54%.

За результатами проведених двома компаніями екзит-полів, перемогу здобуває кандидат від політичної партії "Єдина альтернатива" Роман Клічук. За даними екзит-полу Інституту соціології Маковецького, Клічук отримав підтримку 59,1%, за даними соціологічної компанії InfoSapiens – 61,1%. За його опонента, кандидата від партії "Команда Михайлішина" Віталія Михайлішина, проголосували 40,9% і 38,5% відповідно.

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Автор: Юлія Петриченко