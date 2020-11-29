Соціологи назвали ймовірного переможця на виборах мера Чернівців

Сьогодні в Чернівцях відбувся другий тур виборів міського голови.

У Чернівцях, за підсумками проведених двома компаніями екзит-полів, у другому турі виборів міського голови перемогу здобуває кандидат від політичної партії «Єдина альтернатива» Роман Клічук. Читайте такожУ Рівному оголосили результати виборів мерівЯк передає кореспондент УНІАН, за даними екзит-полу, проведеного Інститутом соціології Маковецького, Клічук отримав підтримку 59,1% виборців, а кандидат від партії «Команда Михайлішина» Віталій Михайлішин – 40,9%. Водночас, за інформацією соціологічної компанії InfoSapiens, Клічук здобув 61,1% підтримки мешканців Чернівців, а Михайлішин – 38,5%. Перший тур виборів мера у Чернівцях У Чернівцях міська ТВК понад два тижнів не могла встановити результати місцевих виборів. Процес гальмували судові позови партій, захворюваність членів ТВК на коронавірус і перерахунок голосів виборців на кількох десятках дільниць міста.

6 листопада був кінцевий термін оголошення остаточних результатів місцевих виборів територіальними виборчими комісіями.

10 листопада ЦВК зобов’язала Чернівецьку міську ТВК невідкладно встановити підсумки і результати місцевих виборів не пізніше 24-ї години 11 листопада.

12 листопада після опівночі ТВК оголосила офіційні результати виборів міського голови Чернівців, згідно з якими до другого туру вийшли кандидат від "Єдиної альтернативи" Роман Клічук та представник "Команди Михайлішина" Віталій Михайлішин. Другий тур виборів мера було призначено на 29 листопада.

Голосування у другому турі виборів міського голови Чернівців відбувалося сьогодні на 115 дільницях міста і сіл Чорнівка та Коровія, які входитимуть до складу Чернівецької міської ОТГ. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Микола Кобилюк

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