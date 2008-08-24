Ющенко бачить Україну в ЄС

Київ. 24 серпня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що набуття членства в Європейському Союзі є для України питанням осяжної перспективи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на параді військ з нагоди 17-ї річниці Незалежності України.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що політика об’єднаної Європи є й українською політикою.

Він наголосив на близькості політики України до демократичних принципів Європи: «Україна продовжує логіку геополітичних процесів об’єднаної Європи, демократія та європейська приналежність є природою нашого народу».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що повернення України до європейського дому є справою «вже найближчої, досяжної перспективи».