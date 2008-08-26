Ющенко зустрінеться з Мілібендом
14:09, 26 серпня 2008Новини ЄС
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Обговорять Грузію
Київ. 26 серпня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО завтра, 27 серпня, проведе зустріч із державним секретарем у закордонних справах та справах співдружності Великої Британії Девідом МІЛІБЕНДОМ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила прес-секретар Президента України Ірина ВАННІКОВА.
Вона підкреслила, що В.ЮЩЕНКО продовжує тримати в полі уваги ситуацію в Грузії, тому й запланована ця зустріч.
Також відбудуться телефонні розмови В.ЮЩЕНКА з лідерами європейських держав, стосовно єдиної позиції країн Європи щодо стабілізації ситуації в Грузії та допомоги місцевому населенню.
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