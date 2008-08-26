Італія теж засудила Росію

Київ. 26 серпня. УНІАН. Італія вважає незаконним визнання Росією незалежності Абхазії та Південної Осетії, оскільки це суперечить міжнародному праву.

Як передає агентство “Новини-Грузія”, про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Італії Франко ФРАТТІНІ.

”Є політична необхідність довести до відома країни, яку вважаємо стратегічним партнером Євросоюзу, що ми із засмученням сприймаємо рішення визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії”, - заявив Ф.ФРАТТІНІ.

Раніше він зазначав, що ”ухвалення Кремлем рішення визнати незалежність республік суперечить загальновизнаному принципу міжнародної громадськості та Італії, принципу територіальної цілісності й незалежності Грузії, принципу, на який сам же уряд Росії, обіцяв не замірятися”.