Девіс каже, що Росія зіпсувала свій імідж

Київ. 26 серпня. УНІАН. Імідж і роль Росії на міжнародній арені дуже постраждають через ухвалене рішення визнати незалежність Абхазії і Південної Осетії.

Як передає агентство “Новини-Грузія” про це заявив генеральний секретар Ради Європи Тері ДЕВІС.

”Від цього рішення постраждає міжнародна роль Росії”, - йдеться в заяві генсека.

У ній вказується, що ”одностороннє визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії Росією порушує територіальну цілісність однієї з країн Ради Європи (Грузії)”.

Подібне рішення, вважає Т.ДЕВІС ”йде в розбіжності з переговорами про майбутній статус Абхазії і (Південної) Осетії”. Він зазначив, що ”Росія не може йти одночасно двома шляхами”.

”Росія не може посилатися на міжнародне право так, як їй хочеться”, - заявив Т.ДЕВІС.