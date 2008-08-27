Відкривається Венеціанський кінофестиваль

Київ. 27 серпня. УНІАН. На острові Лідо сьогодні відкривається 65-й Міжнародний Венеціанський кінофестиваль, найдавніший кінофорум планети, який досі існує.

Як передає ІТАР-ТАСС, в Італії він офіційно називається Виставкою кінематографічного мистецтва і відрізняється, з одного боку, визнаною демократичністю та прихильним ставленням до молодих талантів, а з іншого - репутацією законодавця нових тенденцій і водночас хранителя традицій.

Фестиваль відкривається прем`єрою ”чорної комедії” братів КОЕНІВ ”Спалити після прочитання”. Представити її до Венеції разом з авторами картини, ”оскарівськими” лауреатами, приїхали виконавці головних ролей Джордж КЛУНІ, Бред ПІТТ і Тільда СУІНТОН. Їх зустрінуть не тільки художній керівник фестивалю Марко МЮЛЛЕР, а й італійська діва, член журі Валерія ГОЛІНО і ведуча церемонії відкриття - молода російська актриса Ксенія РАППОПОРТ, яка стала другою після Ромі Шнайдер іноземкою, яка отримала італійську національну премію ”Давид ді Донателло”.

Венеціанський кінофестиваль триватиме до 6 вересня.