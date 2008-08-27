Огризко бачить безпеку України лише в НАТО

Київ. 27 серпня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО заявляє, що Україна і Грузія будуть у безпеці після вступу до НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з державним секретарем у закордонних справах та справах Співдружності Великої Британії Девідом МІЛІБЕНДОМ, який перебуває з візитом в Україні.

«Очевидним є те, що ми всі почуватимемося в безпеці, коли і Україна, і Грузія стануть членами Північноатлантичного альянсу», - сказав В.ОГРИЗКО.

«Це буде найважливіша гарантія безпеки і України, і Грузії з одного боку, з іншого - в такий спосіб Україна зробить внесок в стабілізацію всього регіону Східної Європи», - додав він.

На переконання В.ОГРИЗКА, Україна навіть теоретично не може розглядатися як наступна країна, в якій можуть повторитися події, що відбулися в Грузії.

Разом з цим він вважає, що міжнародна реакція на події в Грузії має стати серйозним уроком для тих, хто переступив певну межу. За словами В.ОГРИЗКА, Україна виходить з того, що як НАТО, так і ЄС ще скажуть своє вагоме і чітке слово у зв’язку з тим, що відбулося в Грузії.

В.ОГРИЗКО також нагадав, що 1 вересня відбудеться надзвичайний саміт Європейського Союзу, де буде обговорюватися питання визнання РФ незалежності Абхазії і Південної Осетії.

Він також подякував Великій Британії за її чітку і ясну позицію щодо подій в Грузії.