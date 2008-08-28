НАТО підтримало суверенітет України

Київ. 28 серпня. УНІАН. Північноатлантичний Альянс підтримує територіальну цілісність і суверенітет України.

Про це йдеться у заяві за результатами засідання Комісії Україна-НАТО, яке відбулось на рівні послів у Брюсселі у середу, повідомляє німецьке агентство новин DPA.

“Держави НАТО підтримують територіальну цілісність, незалежність і суверенність наших країн-партнерів, таких як Україна і Грузія”, йдеться у заяві НАТО.

Альянс також підтвердив свою позицію щодо позитивних перспектив членства України.

Обидві сторони Комісії Україна-НАТО висловили глибоке занепокоєння ситуацією у Грузії та її можливим впливом на безпеку кавказького та євроатлантичного регіонів.

“Комісія Україна-НАТО засуджує рішення Російської Федерації визнати незалежність Південної Осетії та Абхазії, які є регіонами Грузії”, заявили також сторони у спільній заяві.

Присутній на зустрічі заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ заявив про готовність України зробити свій внесок в урегулювання конфлікту у Грузії.

Посли країн НАТО привітали цю пропозицію і висловили готовність запропонувати Україні та Грузії підвищити рівень своїх відносин з Альянсом.