ЄС обговорить санкції проти Росії

На майбутньому саміті лідерів країн ЄС обговорюватимуться можливі санкції щодо Росії. Таку заяву сьогодні зробив глава МЗС Франції Бернар КУШНЕР, передає Reuters.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Франції Ніколя САРКОЗІ заявив, що саміт запланований на 1 вересня, має пройти в Брюсселі.

Тим часом, заступник керівника Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) Микола ВЛАСОВ сьогодні заявив, що Росія у разі якихось міжнародних ембарго зможе забезпечити себе продовольством.