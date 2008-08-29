ЄС розглядає два варіанти дій відносно Москви

Київ. 29 серпня. УНІАН. У Брюсселі обговорюються два проекти санкцій, які Євросоюз, згідно із заявою керівника МЗС Франції Бернара КУШНЕРА, обговорюватиме на майбутньому саміті: польський, що передбачає введення досить жорстких заходів, і італійський, що містить лише обтічну критику Росії, пише видання ”Комерсант”.

М`який варіант містить вимогу вивести російські війська з території Грузії, зокрема з Поті і буферних зон, місцезнаходження яких минулого тижня визначив російський Генштаб. Крім того, згідно з цим варіантом документа, ЄС вимагатиме від Росії гарантій того, що її нинішня лінія поведінки по відношенню до Грузії не буде застосована до інших країн.

У жорсткому варіанті резолюції йдеться про введення фінансово-економічних санкцій. Згідно з цим проектом, Євросоюз може рекомендувати великому бізнесу скоротити обсяг фінансових вкладень у Росії, визнавши російський ринок за нестійкий і повний ризиків. Нарешті, Євросоюз може порадити європейським банкам не перекредитовувати російські банки і компанії.

За три дні, що залишилися до саміту, Москва розраховує провести роботу з рядом своїх європейських партнерів, переконавши їх схилитися до обтічних формулювань і утриматися від санкцій.

За даними видання, найщільніші переговори із цього приводу можуть вестися з основними потенційними союзниками - Німеччиною, Італією, Іспанією, Францією і Фінляндією. В обмін на підтримку Москва може запропонувати їм зміну російської позиції щодо Ірану і економічні преференції.

Нагадаємо, що керівник МЗС Франції Б.КУШНЕР у четвер офіційно визнав, що країни Євросоюзу напередодні саміту 1 вересня обговорюють можливість введення санкцій стосовно Росії. ”Розглядаються санкції, а також інші заходи”, - сказав Б.КУШНЕР, зазначивши, що особисто він ніяких санкцій не пропонував, проте ”деякі країни вже зажадали їх введення”.

Джерело видання, наближене до Кремля, заявило, що в Москві дійсно очікують європейських санкцій. За його словами, два заходи, які майже не викликають суперечок серед європейських країн, - це припинення переговорів за угодою про партнерство і співробітництво, а також очікуване рішення ЄС активізувати зусилля з диверсифікації поставок енергоресурсів в Європу.

І якщо перший захід не сильно непокоїть Москву, то другий – видається достатньо небезпечним. На ділі це може означати перешкоджання здійсненню російських проектів газопроводів ”Північний потік” і ”Південний потік”. Більш того, європейці напевно висловляться за прискорену реалізацію проекту Nabucco - трубопроводу, яким каспійські вуглеводні можуть транспортуватися до Європи в обхід Росії.