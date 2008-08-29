Призначено нового посла в Швеції

Київ. 29 серпня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про призначення Євгена ПЕРЕБИЙНОСА Надзвичайним і Повноважним послом України у Королівстві Швеція.

Як повідомляє прес-служба Президента, указ було підписано сьогодні, 29 серпня.

Довідка УНІАН. Є.ПЕРЕБИЙНІС був заступником керівника Головного управління з питань зовнішньої політики Адміністрації Президента України, заступником керівника Головної служби зовнішньої політики - керівником департаменту двостороннього та реґіонального співробітництва Секретаріату Президента України, генеральним консулом України у Пряшеві (Словацька Республіка).