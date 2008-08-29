Мілібенд хоче прийняти Україну в ЄС

Київ. 29 серпня. УНІАН. Україна, як тільки вони почне відповідати критеріям Європейського Союзу, повинна стати повноцінним членом ЄС, йдеться в авторській статті міністра закордонних справ Великої Британії Девіда МІЛІБЕНДА, надрукованій у газеті “Гардіан” сьогодні, 29 серпня.

У статті зазначається, що перспектива і реальність членства у Євросоюзі підсилили стабільність, процвітання і демократію у країнах Східної Європи, і вони повинні зробити те саме і для інших країн, зокрема, для України.

Говорячи про відносини України з НАТО, Д.МІЛІБЕНД зазначив, що вони не становлять загрози для Росії. “Вони мають служити для того, аби підсилити українські демократичні інститути та її незалежність – і Росія від цього з часом навіть виграє”, - наголосив міністр закордонних справ Британії у своїй статті.

Він також зазначив, що Україна є “ключем” у відносинах ЄС з Росією. “Вона (Україна - УНІАН) має сильні зв’язки з Росією, у яких обидві країни є дуже зацікавленими. Але, водночас, Україна є європейською країною. Українські лідери заявили про прагнення вступити у Європейський Союз”, - йдеться у статті Д.МІЛІБЕНДА.