Солана обіцяє додаткову допомогу Грузії

Київ. 1 вересня. УНІАН. Європейський Союз підтримує територіальну цілісність Грузії й має намір надати їй додаткову економічну та гуманітарну допомогу.

Як передає ІТАР-ТАРС, про це заявив сьогодні Верховний представник ЄС із питань загальної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА за підсумками зустрічі з прем`єр-міністром Грузії Ладо ГУРГЕНІДЗЕ.

«Грузія постраждала внаслідок конфлікту, й ми повинні надати економічну допомогу народу Грузії з відновлення країни, а також підтримати людей, які залишили зону конфлікту», – сказав він.

«Сьогодні на саміті ми продовжимо активну роботу останніх днів і визначимо, як рухатися далі у відносинах із Росією», – зазначив Х.СОЛАНА.

Водночас він не дав відповіді на запитання, чи має намір Євросоюз заморожувати або відкладати на пізніший термін другий раунд переговорів щодо угоди про стратегічне партнерство з Росією. «Я нічого не можу сказати. Дочекаємося рішення саміту», – сказав Верховний представник ЄС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі проходить надзвичайне засідання Європейської Ради, на якій планується обговорити ситуацію в Грузії та стан відносин ЄС із Росією. Надзвичайне засідання Європейської Ради було скликане вперше після 2003 року, коли обговорювався початок війни в Іраку.