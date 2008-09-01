Ющенко збирає нараду щодо самміту з ЄС

Київ. 1 вересня. УНІАН. Третього вересня відбудеться нарада з питань підготовки до саміту Україна-ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА на брифінгу для преси.

І.ВАННИКОВА нагадала, що саміт відбудеться 9 вересня у французькому місті Евіан.

Одним з основних питань, з якими Президент України Віктор ЮЩЕНКО вирушить до Евіана, стане питання регулювання режиму взаємних поїздок громадян України та країн Євросоюзу.