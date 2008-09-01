Ющенко збирає нараду щодо самміту з ЄС
17:42, 01 вересня 2008Новини ЄС
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Головне питання для Президента - візи
Київ. 1 вересня. УНІАН. Третього вересня відбудеться нарада з питань підготовки до саміту Україна-ЄС.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА на брифінгу для преси.
І.ВАННИКОВА нагадала, що саміт відбудеться 9 вересня у французькому місті Евіан.
Одним з основних питань, з якими Президент України Віктор ЮЩЕНКО вирушить до Евіана, стане питання регулювання режиму взаємних поїздок громадян України та країн Євросоюзу.
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