Грузія дозволила себе спровокувати

Брюссель. 1 вересня. УНІАН. Міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКІ вважає, що грузинська влада дозволила себе спровокувати на конфлікт.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні під час дебатів, організованих німецьким фондом Маршалла (США).

“Я згоден з тим, що грузинська влада дозволила собі бути спровокованою”, - сказав міністр.

“Вам самим судити, хто більше заслуговує на засудження: той, хто провокує чи той, хто дозволяє собі бути спровокованим”, - додав він.

Міністр також висловив занепокоєння тим, які соціальні та психологічні наслідки матиме нинішня ситуація для населення Росії.

“Ці методи можуть бути підтримані, але, водночас, можуть привести Росію на дуже ризикований шлях”, - сказав Р.СІКОРСЬКІ.

Він також зазначив, що нинішня ситуації матиме набагато більші наслідки, ніж регіональні, оскільки впливатиме як на розвиток НАТО, так і на енергетичну політику ЄС.

“Ми повинні думати про енергетичну політику відносно країн, які довели, що грають за різними правилами”, - сказав міністр.