Саркозі ще не бачить Україну в ЄС

Брюссель. 1 вересня. УНІАН. Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ заявляє, що для приєднання України до ЄС потрібно ще багато зробити.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції за підсумками екстраординарного засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

“Ми маємо ще багато зробити для посилення відносин з Україною перед вступом”, - сказав Президент Франції.

“Треба зазначити, що Україна ще не сформулювала однозначної заявки”, - додав він.

Н.САРКОЗІ також нагадав, що питання посилення співпраці з Україною обговорюватимуться на самміті Україна-ЄС за тиждень, 9 вересня, у французькому Евіані.