ЄС направить до Грузії спостерігачів

Брюссель. 1 вересня. УНІАН. Європейський Союз готовий направити місію спостерігачів до зон конфлікту в Грузії та допомогти економічному розвитку республіки.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), схвалених на засіданні сьогодні.

“Європейський Союз готовий взяти на себе зобов’язання, включаючи присутність на місці, для підтримки зусиль, спрямованих на мирне і стабільне вирішення конфліктів в Грузії”, - зазначається у висновках. У документі зазначається, що країни-члени ЄС значно сприяють досягненню цієї мети, беручи участь у посиленні місії спостерігачів ОБСЄ. Крім того, ЄС вирішив направити дослідницьку місію для вивчення на місці можливостей посиленої присутності ЄС в рамках європейської політики безпеки та оборони. У зв’язку з цим лідери країн Євросоюзу закликали Раду ЄС здійснити необхідну підготовчу роботу для остаточного схвалення рішення про направлення такої місії вже з 15 вересня.

У документі також зазначається, що ЄС вже надав термінову допомогу Грузії і готовий надати додаткову допомогу для відновлення країни, включаючи райони Південної Осетії та Абхазії.

“ЄС також готовий вивчити можливість посилення відносин з Грузією, включаючи спрощення візового режиму і можливе створення поглибленої зони вільної торгівлі, за умови створення необхідних умов”, - написано у документі. ЄС також вирішив скликати в найближчий час конференцію донорів для відновлення економіки Грузії.