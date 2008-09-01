Лідери ЄС ще раз поїдуть до Москви та Тбілісі

Брюссель. 1 вересня. УНІАН. 8 вересня Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ, Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА та Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ відвідають Москву і Тбілісі для вивчення ходу виконання плану мирного врегулювання.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив Н.САРКОЗІ на прес-конференції за підсумками екстраординарного засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

“Ми ще раз поїдемо до Москви та Тбілісі разом з Ж.БАРРОЗУ та Х.СОЛАНОЮ. Ми вимагатимемо від Росії скрупульозного виконання плану з 6 пунктів”, - сказав французький Президент.

Н.САРКОЗІ зазначив, що на сьогодні існує план мирного врегулювання, і, якщо він виконуватиметься, це стане сигналом того, що дії Європи з врегулювання конфлікту були ефективними.

Він наголосив на тому, що ЄС хоче партнерства та миру, але, водночас – і дотримання ряду принципів.

“Як цього можна досягнути? Тільки шляхом діалогу”, - заявив Н.САРКОЗІ.

Разом з тим він зазначив, що після останніх дій Росії в регіоні, у багатьох в ЄС з’явилися сумніви щодо того, чого справді хоче Росія: довіри та співпраці чи недовіри та дезінтеграції. При цьому, Президент Франції заявив, що всі лідери європейських країн, а також всі інституції готові, у випадку необхідності, зібратися ще раз і запровадити ті заходи, які можуть бути потрібні.

Н.САРКОЗІ наголосив, що на сьогодні ще не настав час для введення будь-яких санкцій проти Росії. Він зазначив, що Європа вже бачила в своїй історії “холодну війну” та “гру біцепсами”, щоб не спробувати спочатку розв’язати конфлікт шляхом діалогу.