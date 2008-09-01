Німеччина ввела іспит на громадянство для мігрантів

Київ. 1 вересня. УНІАН. У Німеччині з 1 вересня набуває чинності закон, за яким іммігранти, що хочуть одержати німецьке громадянство, у обов`язковому порядку повинні будуть здавати тест на знання країни, її законів і звичаїв, повідомляє радіо NDR.

Він складатиметься з 33 питань, у кожного - по чотири варіанти відповіді. Для успішного проходження тесту необхідно дати за годину, мінімум, 17 правильних відповідей, передає Лента.ру.

Управління у справах біженців і мігрантів підготувало 300 питань, що стосуються Німеччини в цілому, і ще по 10 питань на перевірку знань про кожну з 16 федеральних земель. З цього різноманіття для кожного з претендентів буде складено окреме індивідуальне завдання.

Вартість тесту складає 25 євро. Його можна буде перездавати.

До тесту допускатимуться тільки ті, хто прожив у ФРН не менш як вісім років і може самостійно заробляти собі на життя. З іншого боку, від іспиту на громадянство звільняються підлітки до 16 років, а також хворі люди або інваліди, які можуть довести свою нездатність до тестування.

Для підготовки до тесту можна пройти спеціальні курси, які викладатимуться у вечірніх загальноосвітніх школах і народних університетах. Ціни на навчання різняться. У Гамбурзі за короткий курс з 16 уроків по 45 хвилин потрібно буде заплатити 45 євро, а за повний - 141 євро.

Деякі питання досить каверзні і викликали гостру полеміку між представниками земельних і федеральних властей. Зокрема, претендентові може бути запропоновано назвати кольори прапора Нижньої Саксонії, і якщо він відповість ”чорно-червоно-золотий”, це може виявитися невірним, оскільки на прапорі до того ж намальований білий кінь і, на думку представників Нижньої Саксонії, правильна відповідь повинна бути ”чорно-червоно-золотий і білий”.