У Польщі розпочався “Козацький степ – 2008”

Київ. 2 вересня. УНІАН. Сьогодні на військовому полігоні “Нова Демба”, розташованому у Республіці Польща, розпочалося спільне українсько-польсько-британське тактичне навчання аеромобільних підрозділів “Козацький степ – 2008”.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, навчання відбувається у рамках Програми НАТО “Партнерство за ради миру”, воно присвячене відпрацюванню завдань з організації та вжиття стабілізаційних заходів у районі дій умовних терористичних та екстремістських сил. Мета навчання – досягти належного рівня злагодженості у роботі офіцерів багатонаціонального штабу і взаємосумісності між підрозділами під час участі у спільних миротворчих операціях у складі багатонаціональних контингентів.

Збройні Сили України на “Козацькому степу - 2008” представлені 50 військовослужбовцями 79-ї окремої аеромобільної бригади Сухопутних військ ЗС України на чолі з начальником відділу підготовки військ штабу управління аеромобільних військ полковником Русланом ЧЕРНЯКОМ.

Навчання проходитиме у два етапи. В ході першого етапу учасники навчання ознайомляться з районом навчання, правилами поведінки та безпеки, виконуватимуть вправи зі стрілецької зброї, також відбуватимуться заняття підрозділів за власними планами і спільне тренування у складі батальйону.

Під час другого етапу відбудеться практична польова фаза з організації та вжиття стабілізаційних заходів у районі дій умовних терористичних і екстремістських сил.

Спільне українсько-польсько-британське тактичне навчання аеромобільних підрозділів “Козацький степ - 2008” триватиме до 14 вересня.

Довідка. Ідея заснувати навчання “Козацький степ” виникла у 1996 році під час зустрічі глав оборонних відомств України, Великої Британії і Польщі. У 1997 році Україна приймала учасників перших навчань на полігоні “Широкий лан”. У наступні роки – за винятком минулого – навчання проходили по черзі на територіях країн-засновниць.