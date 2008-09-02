ЄК знайшла 2 млн. євро для постраждалих від ”Густава”

Брюссель. 2 вересня. УНІАН. Єврокомісія надасть 2 млн. євро допомоги країнам Карибів, що постраждали від урагану “Густав”.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено 1 вересня.

Гроші будуть надані Гаїті, Кубі, Ямайці та Домініканській республіці для забезпечення першочергових потреб у забезпечені постраждалих питною водою, продовольством, медичною допомогою тощо.

За попередніми даними, лише на Гаїті в результаті урагану 8 тис. осіб живуть зараз у термінових сховищах.