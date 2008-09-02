Інфляція продовжує бити рекорди

Брюссель. 2 вересня. УНІАН. Річна інфляція в країнах-членах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у липні (липень-2008 до липня-2007) становила 4,8%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ОЕСР.

Це найвищий рівень інфляції в ОЕСР з червня 2001 року.

У липні споживчі ціни на енергоносії зросли на 22,5% порівняно з липнем 2007 року, ціни на продовольство – на 7,2% порівняно з липнем-2007.

Без урахування цін на енергоресурси та продовольство, споживчі ціни в країнах-членах ОЕСР зросли у травні на 2,3% порівняно з травнем 2007 року.

У червні 2008 року річні інфляція (червень-2008 до червня-2007) в ОЕСР становила 4,4%.

Організація економічного співробітництва та розвитку об’єднує 30 країн світу: Австралія, Австрія, Бельгія, Канада, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Корея, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Великобританія, Сполучені Штати Америки