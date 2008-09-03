В 2 кварталі ВВП в ЄС знизився

Брюссель. 3 вересня. УНІАН. За попередніми даними, в 2 кварталі 2008 року ВВП знизився в єврозоні на 0,2%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) - на 0,1% порівняно з першим кварталом 2008 року.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Порівняно з другим кварталом 2007 року, ВВП у другому кварталі 2008 року зріс на 1,4% в єврозоні та на 1,6% в ЄС-27.

За уточненими даними, Загалом в 2007 році ВВП зріс на 2,6% в єврозоні та на 2,9% в ЄС-27 порівняно з 2006 роком, коли зростання ВВП становило 2,8% в єврозоні та 3,1% - в ЄС-27.

Зараз до зони євро належать 15 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Кіпр та Мальта.