ВР ратифікувала угоду з ЄК

Київ. 4 вересня. УНІАН. 3 вресня Верховна Рада ухвалила закон «Про ратифікацію Рамкової угоди між урядом України і Комісією Європейських Співтовариств».

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 227 народних депутатів із 377 зареєстрованих у залі.

Як зазначила на засіданні парламенту заступник міністра економіки Наталія БОЙЦУН, дана угода підписана в 2006 році. За її словами, цією угодою передбачені правові адміністративні та технічні умови реалізації програм, проектів зовнішньої допомоги Європейського Союзу. Вона додала, що це сприятиме розбудові вдіносин між Україною та ЄС, а також сприятиме надходженню грантових ресурсів, зокрема для посилення ядерної безпеки, розбудови інфраструктури та регіонального співробітництва.