”Приберіть худорлявих жінок з реклами”

Брюссель. 4 вересня. УНІАН. Європарламент закликає рекламістів відмовитися від показів занадто худорлявих жінок в рекламі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у доповіді Еви-Брітт СВЕНССОН (група об’єднаних лівих, Швеція), схваленій на засіданні 3 вересня.

“За” проголосували 504 депутати, проти 110, утрималися – 22.

Депутати зазначили, що описи ідеальної фігури, що використовуються в рекламі, можуть вразити чутливих жінок та чоловіків, особливо тінейджерів, та призвести до таких харчових розладів як анорексичний нервоз та нейрогенна булімія.

У зв’язку з цим в доповіді міститься заклик до рекламістів дуже обережно підходити до залучення до рекламних кампаній занадто худорлявих жінок.