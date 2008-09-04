ЄП проти дискрімнації жінок на роботі

Брюссель. 4 вересня. УНІАН. Європарламент виступає за посилення зусиль проти дискримінації жінок на роботі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в доповіді Іратксе Гарсіа ПЕРЕЗ (група соціалістичних партій, Іспанія), схваленій на засіданні Європарламенту 3 вересня.

“За” проголосували 563 депутати, проти – 65, утрималися – 61.

У документі депутати зазначають, що хоча кількісний прогрес у працевлаштуванні жінок є безспірним – рівень працевлаштування жінок зріс до 57,2%, що на 3,5 відсоткових пункти вище, ніж в 2000 році – якісний прогрес залишається проблематичним.

Так, різниця у зарплатах між чоловіками і жінками з 2003 року зберігається на рівні 15%, а специфічно секторальний та специфічно професійний розподіл посад між жінками та чоловіками також не зменшується, а в деяких країнах, навіть збільшується.

Порція жінок на посадах директорів компаній зберігається на рівні 33%, а в політиці – жінки становлять лише 23% депутатів національних парламентів та 33% - Європарламенту.

Депутати також висловили переконання у необхідності посилити зусилля в узгодженні сімейного та професійного життя жінок. З цією метою депутати, зокрема, пропонують надати право чоловікам брати відпустку для догляду за дитиною та зробити більш гнучкими термін та оплату таких відпусток.

Європарламент також закликав Єврокомісію та країни-члени ЄС посилити боротьбу з організованою злочинністю та вжити нових заходів для зменшення попиту на проституцію.