ЄП хоче державної допомоги портам

Брюссель. 4 вересня. УНІАН. Європарламент закликає Єврокомісію до кінця року розробити рекомендації щодо державної допомоги портам.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення депутати схвалили сьогодні, підтримавши доповідь Жозу Ортуондо ЛАРРЕА (група ліберальних партій, Іспанія).

“За” проголосували 572 депутати, проти – 12, утрималися – 10.

Депутати підкреслили, що на сьогодні портовий сектор розвивається дуже швидко, а саме тому, потрібно визначити, які саме види державної допомоги можна вважати дозволеними, щоб вони не призводили до зменшення конкуренції.

Депутати також закликали до звільнення від митного контролю вантажів, що переміщується з однієї до другої європейської країни, створивши спеціальні портові зони для внутрішніх та зовнішніх перевезень. На переконання парламентарів, Єврокомісія, крім того, має сприяти зменшенню перевезень порожніх контейнерів.