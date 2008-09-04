Українські моряки поїхали до Хорватії

Севастополь. 4 вересня. УНІАН. Група представників Військово-Морських Сил Збройних Сил України на чолі з капітаном 1 рангу Ігорем ТЕРЬОХІНИМ з 1 по 12 вересня у хорватському місті Спліт бере участь у командно-штабному навчанні військово-морських сил «Кооператив Марлін-2008».

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-центрі командування ВМС України, навчання проходять в рамках Програми НАТО «Партнерство заради миру», їх метою є відпрацювання сумісності країн НАТО з країнами-партнерами під час виконання спільних миротворчих завдань.

До навчань залучені військові моряки з Азербайджану, Албанії, Греції, Грузії, Італії, Канади, Литви, Німеччини, Об’єднаних Арабських Еміратів, Республіки Ізраїль, Румунії, Туреччини, України, Хорватії та командування морського компоненту НАТО в Європі,

Учасники навчань за допомогою комп`ютерних технологій відпрацьовують питання проведення антитерористичної операції, здійснення евакуації цивільних осіб, організації протимінної боротьби, польотів авіації, безпеки кораблів і суден у місцях базування і на переході морем.

До проведення навчань «Кооператив Марлін-2008» кораблі та військова техніка не залучаються. Три попередніх навчання, подібні «Кооператив Марлін», проводились на території України, зазначили у прес-центрі.