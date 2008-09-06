ЄС не хоче санкцій проти Росії

Авіньон. 6 вересня. УНІАН. ЄС не бачить потреби запроваджувати санкції проти Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ головуючої а ЄС Франції Бернар КУШНЕР.

«Зараз не час для санкцій», - сказав він.

Ві також зазначив, що введення кораблів НАТО в Чорне море навряд чи сприятиме врегулюванню з Росією, а скоріше навпаки може призвести до ескалації напруги в регіоні.

Б.КУШНЕР підкреслив, що війна не є рішенням проблеми, ні для однієї з воюючих сторін.

Міністр також наголосив на тому, що ЄС хоче і надалі розбудовувати нормальні відносини з Росією.

«Ми впевнені і хочемо знайти спільну мову з Росією», - наголосив міністр.

Його підтримала і присутня на прес-конференції комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

«Для Грузії потрібно знайти мирне рішення», - сказала вона.

Водночас, як зазначив Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС Хав’єр СОЛАНА, ЄС вимагатиме виконання Москвою плану мирного врегулювання для Південної Осетії.

«У понеділок, 8 вересня,ми будемо в Москві і побачимо, як виконується план з 6 пунктів», - сказав він.