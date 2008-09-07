Проблеми перекладу
09:30, 07 вересня 2008Новини ЄС
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Кушнер пояснює, чому в Росії не так розуміють мирний план для Осетії
Авіньон. 6 вересня. УНІАН. Міністр закрордонних справ головуючої в ЄС Франції Бернар КУШНЕР пояснює різницю розуміння мирного плану для Осетії проблемами перекладу.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у французькому Авіньоні за підсумками дводенного неформального засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.
«Проблеми йдуть від перекладу. План був підписаний, я був присутній при цьому, потім текст було перекладено англійською, а потім - російською», - сказав Б.КУШНЕР.
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