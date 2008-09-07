Проблеми перекладу

Авіньон. 6 вересня. УНІАН. Міністр закрордонних справ головуючої в ЄС Франції Бернар КУШНЕР пояснює різницю розуміння мирного плану для Осетії проблемами перекладу.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у французькому Авіньоні за підсумками дводенного неформального засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

«Проблеми йдуть від перекладу. План був підписаний, я був присутній при цьому, потім текст було перекладено англійською, а потім - російською», - сказав Б.КУШНЕР.