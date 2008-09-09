Розпочався самміт Україна-ЄС

Париж. 9 вересня. УНІАН. У Парижі розпочався XII самміт Україна-ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, самміт відбувається в Єлісейському палаці французької столиці.

На початку заходу Президент України Віктор ЮЩЕНКО бере участь у робочому ланчі від імені Президента Франції Ніколя САРКОЗІ, на якому також присутні голова Європейської Комісії Жозе БАРОЗУ і верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА.

Після ланчу В.ЮЩЕНКО проведе зустріч у вузькому колі з Президентом Франції Н.САРКОЗІ.

Після цього відбудеться Пленарна сесія XII самміту Україна-ЄС.

Про результати засідання В.ЮЩЕНКО, Н.САРКОЗІ, Ж.БАРОЗУ та Х.СОЛАНА повідомлять під час спільного підходу до преси.