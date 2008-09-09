Розпочався самміт Україна-ЄС
15:26, 09 вересня 2008Новини ЄС
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Самміт проходить в Єлісеї
Париж. 9 вересня. УНІАН. У Парижі розпочався XII самміт Україна-ЄС.
Як передає кореспондент УНІАН, самміт відбувається в Єлісейському палаці французької столиці.
На початку заходу Президент України Віктор ЮЩЕНКО бере участь у робочому ланчі від імені Президента Франції Ніколя САРКОЗІ, на якому також присутні голова Європейської Комісії Жозе БАРОЗУ і верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА.
Після ланчу В.ЮЩЕНКО проведе зустріч у вузькому колі з Президентом Франції Н.САРКОЗІ.
Після цього відбудеться Пленарна сесія XII самміту Україна-ЄС.
Про результати засідання В.ЮЩЕНКО, Н.САРКОЗІ, Ж.БАРОЗУ та Х.СОЛАНА повідомлять під час спільного підходу до преси.
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