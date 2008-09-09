ЄС допоможе Україні з Євро-2012

Париж. 9 вересня. УНІАН. Україна та Європейський Союз домовилися співпрацювати для спрощення підготовки до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у фінальній заяві, схваленій сьогодні на саміті Україна-ЄС у Парижі «Поглиблення співпраці ЄС-Україна».

«Сторони погодилися використовувати за необхідності існуючі форми співпраці для полегшення підготовки української сторони до прийняття у 2012 році Чемпіонату Європи з футболу», йдеться у документі.